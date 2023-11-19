Продюсер Фадеев анонсировал аналог «Евровидения» в Узбекистане

По словам Фадеева, «Евроазия» станет аналогом «Евровидения». Основной площадкой конкурса будет Узбекистан.

Продюсер назвал «Евроазию» «музыкальной Олимпиадой». Конкурс будет проходить в августе.

Фадеев уточнил, что штабы в России, Узбекистане и Турции уже приступили к приему заявок.

Министр культуры России Ольга Любимова предложила создать конкурс «Интервидение», который станет аналогом «Евровидения». Его предлагается провести в следующем году, отмечает «Радиоточка НСН».

