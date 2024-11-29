Ростовский «Киноцентр Большой» обошел по отзывам «Октябрь» в Москве

Авторы списка учитывали оценки, которые пользователи выставляли кинотеатрам в Москве и 15 городах-миллионниках. В итоге в исследование попали 674 площадки. В финал вышли кинозалы с оценкой не ниже 4,0 и получившие не менее тысячи оценок.

Ставший победителем «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону получил более пяти тысяч отзывов и рекордные 22 тысячи оценок. Второе место занял «Каро 11 Октябрь» (Москва), а третье - «Cinema&Emotion» (Ростов-на-Дону).

Что касается самых популярных кинотеатров в городах-миллионниках, то первое место досталось омскому кинозалу «Первомайский» (рейтинг 9,6). В ТОП-3 также попали кинотеатры «Победа» в Новосибирске (9,5) и «Монитор СБС» в Краснодаре (9,5).

Ранее Государственный академический Большой театр России объявил, что прямые трансляции балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского можно будет увидеть в кинотеатрах страны 30 и 31 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

