Россияне захотели увидеть Хабенского и Добронравова в образе Шерлока Холмса
Большинство россиян считают, что из современных актеров лучше всех образ детектива Шерлока Холмса на экране воплотил бы Константин Хабенский. За него проголосовали 31,7% респондентов в майском опросе сервисов «Литрес» и LiveLib, результаты которого есть у НСН.
Среди российских актеров опрошенные также хотели бы увидеть в кинообразе Холмса Виктора Добронравова (31,5%) и Никиту Ефремова (16%).
Среди зарубежных актеров россияне хотели бы посмотреть на Шерлока Холмса в исполнении британца Хью Лори (37%), ирландца Киллиана Мерфи (34%) или шотландца Джеймса Макэвоя (22%).
40% признались, что им было бы интересно увидеть в роли Шерлока Холмса женщину.
Опрос также показал, что лучшие образы британского детектива, уже сыгранные в кино, воплотили на экране Василий Ливанов и Бенедикт Камбербэтч.
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