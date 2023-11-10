Российский фильм «Сказки Гофмана» вошел в основной конкурс кинофестиваля в Индии

Продюсер ленты Екатерина Филиппова отметила, что это единственный российский фильм в конкурсной программе киносмотра. Из представителей России награды на нем ранее получали лишь Никита Михалков и Андрей Звягинцев.

«Фестиваль проводится с 1952 года и традиционно ориентирован на большие режиссерские имена», - добавила Филиппова.

Ранее российский режиссер Татьяна Колганова получила приз первого международного кинофестиваля в Душанбе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

