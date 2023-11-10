Российский фильм «Сказки Гофмана» вошел в основной конкурс кинофестиваля в Индии
Кинолента «Сказки Гофмана» российского режиссера Тины Баркалая вошла в основной конкурс 54-го Международного кинофестиваля в Индии (IFFI), который пройдет в этом году на Гоа с 20 по 28 ноября, сообщает «Российская газета».
Продюсер ленты Екатерина Филиппова отметила, что это единственный российский фильм в конкурсной программе киносмотра. Из представителей России награды на нем ранее получали лишь Никита Михалков и Андрей Звягинцев.
«Фестиваль проводится с 1952 года и традиционно ориентирован на большие режиссерские имена», - добавила Филиппова.
Ранее российский режиссер Татьяна Колганова получила приз первого международного кинофестиваля в Душанбе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru