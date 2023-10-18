Победившая в Каннах «Анатомия падения» выходит в российский прокат

Французская кинокартина «Анатомия падения», победитель Каннского кинофестиваля нынешнего года, выходит в прокат в России с 19 октября. Работа режиссёра Жюстин Трие с Сандрой Хюллер в главной роли представляет собой смесь семейной драмы с судебным триллером.

По оценке кинокритиков, обладатель «Золотой пальмовой ветви» на самом деле вышел одним из самых захватывающих фильмов года. При этом в картине нет особого экшена. Медленный сюжет наполнен следственными экспериментами, сценами длительных допросов, диалогами и проявлениями эмоций.

«Анатомия падения» длится 2,5 часа. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кинокритики называют фильм «событием года», хотя он не был среди фаворитов во время фестиваля в Каннах. Сегодня состоится спецпоказ картины в кинотеатре «Иллюзион».

