Ридли Скотт завершил съемки сиквела «Гладиатора»

Мескал опубликовал совместную фотографию со Скоттом. Съемки картины официально завершены, сообщил актер в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta).

Работа над фильмом затянулась из-за забастовки сценаристов в Голливуде. Съемки прошли в Марокко и на Мальте.

Действие сиквела развернется спустя 25 лет после событий первой части. Главным героем станет сын Люциллы Люций. Его сыграл Мескал.

Также участие в проекте приняли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и другие. Премьера запланирована на ноябрь 2024 года.

В ноябре 2023 года на экраны вышел исторический фильма Скотта «Наполеон», напоминает «Радиоточка НСН».

