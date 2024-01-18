Ридли Скотт завершил съемки сиквела «Гладиатора»
Актер Пол Мескал сообщил о завершении съемок второй части фильма «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта.
Мескал опубликовал совместную фотографию со Скоттом. Съемки картины официально завершены, сообщил актер в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta).
Работа над фильмом затянулась из-за забастовки сценаристов в Голливуде. Съемки прошли в Марокко и на Мальте.
Действие сиквела развернется спустя 25 лет после событий первой части. Главным героем станет сын Люциллы Люций. Его сыграл Мескал.
Также участие в проекте приняли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и другие. Премьера запланирована на ноябрь 2024 года.
В ноябре 2023 года на экраны вышел исторический фильма Скотта «Наполеон», напоминает «Радиоточка НСН».
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