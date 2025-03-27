Режиссер Сухотеринин заявил, что театр сохранит свою значимость

Режиссер творческого объединения «Нетеатр», выпускник ГИТИСа и кандидат культурологии Дмитрий Сухотеринин в беседе с «ФедералПресс» объяснил, почему этот театр остается актуальным, а также рассказал о роли нейросетей в его дальнейшем развитии.

По словам Сухотеринина, театр — это уникальная форма живого человеческого общения, которая не может быть заменена ни кинематографом, ни другими медиа. Он подчеркнул, что задача театра — создавать реальное действие, а не просто имитировать его.