Режиссер Сухотеринин заявил, что театр сохранит свою значимость

Режиссер творческого объединения «Нетеатр», выпускник ГИТИСа и кандидат культурологии Дмитрий Сухотеринин в беседе с «ФедералПресс» объяснил, почему этот театр остается актуальным, а также рассказал о роли нейросетей в его дальнейшем развитии.

По словам Сухотеринина, театр — это уникальная форма живого человеческого общения, которая не может быть заменена ни кинематографом, ни другими медиа. Он подчеркнул, что задача театра — создавать реальное действие, а не просто имитировать его.

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Режиссер сравнил театральное представление с концертами и спортивными событиями: на экране не передается той энергии и ощущения, которые можно пережить, находясь в зале.

Сухотеринин также отметил, что в эпоху технологий, когда легко подделать видеозаписи, театр остается последним убежищем реальной жизни. Он уверен, что распространение нейросетей будет только способствовать его развитию, поскольку люди все больше будут искать настоящие эмоции и ощущения, которые они могут получить только вживую, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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