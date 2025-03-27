Режиссер Сухотеринин заявил, что театр сохранит свою значимость
Режиссер творческого объединения «Нетеатр», выпускник ГИТИСа и кандидат культурологии Дмитрий Сухотеринин в беседе с «ФедералПресс» объяснил, почему этот театр остается актуальным, а также рассказал о роли нейросетей в его дальнейшем развитии.
По словам Сухотеринина, театр — это уникальная форма живого человеческого общения, которая не может быть заменена ни кинематографом, ни другими медиа. Он подчеркнул, что задача театра — создавать реальное действие, а не просто имитировать его.
Режиссер сравнил театральное представление с концертами и спортивными событиями: на экране не передается той энергии и ощущения, которые можно пережить, находясь в зале.
Сухотеринин также отметил, что в эпоху технологий, когда легко подделать видеозаписи, театр остается последним убежищем реальной жизни. Он уверен, что распространение нейросетей будет только способствовать его развитию, поскольку люди все больше будут искать настоящие эмоции и ощущения, которые они могут получить только вживую, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Сухотеринин заявил, что театр сохранит свою значимость
- Защита Валиевой может добиться отмены решения CAS по делу о допинге
- Зеленский рассказал, какие гарантии от Трампа важны для Украины
- Глава ЕК заявила о сохранении санкций против России
- В России возбуждено дело по факту крушения батискафа в Египте
- Актрису Темнову внесли в список «Миротворца» из-за съемок в Крыму
- В Оксфордский словарь добавили новое слово для обозначения чрезмерного умиления
- Путин призвал всерьез относиться к планам США заполучить Гренландию
- Путин поручил развивать массовый туризм в Арктике
- СМИ: США приостанавливают выплаты в ВТО на 2025-2026 годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru