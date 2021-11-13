Режиссер Питер Джексон пополнил ряды миллиардеров после продажи студии спецэффектов
Режиссер Питер Джексон из новой Зеландии, снявший фильмы по книгам Джона Рональда Руэла Толкина, продал свою студию спецэффектов Weta Digital. По итогам сделки Джексон перешел в категорию миллиардеров, сообщает Forbes.
Приобрел студию у режиссера разработчик видеоигр Unity Software за $1,6 млрд. Джексон получил наличными $600 млн и еще $375 млн в виде акции Unity Software.
По данным Forbes, и до сделки с Unity Software Джексон являлся обладателем большого состояния. Так, каждый фильм трилогии «Властелин колец» (2001-2003 годы) принес режиссеру по $10 млн авансом и еще по 10% кассовых сборов, а трилогия по книге «Хоббит, или Туда и обратно» (2012-2014 годы) – в два раза больше.
Студию Weta Digital Джексон основал с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком. В Weta Digital проходили съемки трилогии «Властелин колец», разрабатывали спецэффекты для фильма «Аватар» (2009 год) и последнего сезона сериала «Игра престолов».
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