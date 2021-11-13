Режиссер Питер Джексон пополнил ряды миллиардеров после продажи студии спецэффектов

Приобрел студию у режиссера разработчик видеоигр Unity Software за $1,6 млрд. Джексон получил наличными $600 млн и еще $375 млн в виде акции Unity Software.

По данным Forbes, и до сделки с Unity Software Джексон являлся обладателем большого состояния. Так, каждый фильм трилогии «Властелин колец» (2001-2003 годы) принес режиссеру по $10 млн авансом и еще по 10% кассовых сборов, а трилогия по книге «Хоббит, или Туда и обратно» (2012-2014 годы) – в два раза больше.

Студию Weta Digital Джексон основал с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком. В Weta Digital проходили съемки трилогии «Властелин колец», разрабатывали спецэффекты для фильма «Аватар» (2009 год) и последнего сезона сериала «Игра престолов».

