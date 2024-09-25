Репетиции оркестра Теодора Курентзиса покажут в прямом эфире
Оркестр musicAeterna запускает проект Currentzis Lab, в рамках которого будет организована трансляция в прямом эфире репетиций и мастер-классов дирижера Теодора Курентзиса, сообщает «Российская газета».
Первая трансляция намечена на 27 сентября в 18:00 на медиаплатформе «Смотрим». В этот вечер музыканта оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса начнут работу над Пятой симфонией Густава Малера.
По мнению организаторов трансляций, предоставляют поклонника музыки возможность узнать, что вкладывает дирижер в интерпретацию сочинения, увидеть, как он добивается воплощения своих идей вместе с музыкантами оркестра.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге построят концертных зал для оркестра Теодора Курентзиса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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