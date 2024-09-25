Репетиции оркестра Теодора Курентзиса покажут в прямом эфире

Первая трансляция намечена на 27 сентября в 18:00 на медиаплатформе «Смотрим». В этот вечер музыканта оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса начнут работу над Пятой симфонией Густава Малера.

По мнению организаторов трансляций, предоставляют поклонника музыки возможность узнать, что вкладывает дирижер в интерпретацию сочинения, увидеть, как он добивается воплощения своих идей вместе с музыкантами оркестра.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге построят концертных зал для оркестра Теодора Курентзиса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

