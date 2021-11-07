Фанат обматерил Моргенштерна из-за мата в песнях
Во время концерта рэпера Моргенштерна, который состоялся в Дубае, один из фанатов отчитал исполнителя за нецензурную лексику в его творчестве, сообщает Telegram-канал Super.ru.
Музыкант поддержал разговор и поинтересовался, чем же именно остался недоволен мужчина. По словам зрителя, дети и подростка, собравшиеся в зале, слышат мат в текстах рэпера. Моргенштерн ответил, что их присутствие исключительно на совести родителей. Они знали, куда ведут детей.
Зритель также предложил рэперу выйти и разобраться по-мужски. В ответ Моргенштерн отказался.
Ранее Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что «не понимает» празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад. Позже рэпер в своём Instagram извинился за свои высказывания, подчеркнув, что уважает и гордится ветеранами. Также он добавил, что его слова были вырваны из контекста.
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