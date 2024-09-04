Рэпер Моргенштерн заявил, что обратился за психологической помощью
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев, признан в России иноагентом) пожаловался на то, что столкнулся с депрессией. Об этом он написал в своих соцсетях.
По словам артиста, он обратился к специалисту за психологической помощью и «ступает на долгий путь трезвости, лечения и исправления всех своих ошибок».
В публикации Моргенштерн принес извинения многим прошлым оппонентам, в том числе бывшей жене Диларе Зинатуллиной.
На это сообщение отреагировала сама Зинатуллина. Она обвинила рэпера в манипуляциях, эмоциональном насилии и травле.
Ранее психолог рассказала, как помочь детям настроиться на учебу, что делать перед началом нового учебного года, как родителям себя вести со школьниками и от чего им лучше отказаться, напоминает РЕН ТВ.
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