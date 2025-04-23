Рэйф Файнс поставит в Парижской опере «Евгения Онегина»

Парижская опера опубликовала планы на сезон 2025–2026. Список новых спектаклей составят, как и в прошлом сезоне, 7 оперных и 5 балетных премьер, сообщает сайт театра.

Особое внимание будет приковано к оперному дебюту британского актера Рэйфа Файнса, который представит свой вариант «Евгения Онегина» Петра Чайковского.

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Постановщик ранее сам исполнил роль Онегина в одноименном фильме своей сестры Марты Файнс.

«Образ меланхоличного человека, разочарованного в мире, часто встречается в русской литературе. Это состояние человеческой души абсолютно вне времени», — заявил Файнс.

Главные роли в спектакле исполнят Борис Пинхасович (Онегин), Рузан Манташян (Татьяна), Богдан Волков (Ленский).

Премьера запланирована на 26 января 2026 года.

Ранее стало известно, что Рэйф Файнс и Аарон Тейлор-Джонсон сыграют в продолжении «28 недель спустя», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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