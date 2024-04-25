Рэйф Файнс и Аарон Тейлор-Джонсон сыграют в продолжении «28 недель спустя»
Рэйф Файнс, Джоди Комер, и Аарон Тейлор-Джонсон сыграют в продолжении популярного зомби-хоррора «28 дней спустя» Дэнни Бойла, сообщил Deadline.
Бюджет нового фильма будет около $75 миллионов. Все права на будущую картину уже выкупила киностудия Sony.
По замыслу создателей ленты — режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда, она станет началом новой трилогии.
Первый фильм «28 дней спустя» вышел на экраны в 2002 году. С бюджетом $8 миллионов картина собрала $84 миллиона в мировом прокате.
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