Рэйф Файнс и Аарон Тейлор-Джонсон сыграют в продолжении «28 недель спустя»

Бюджет нового фильма будет около $75 миллионов. Все права на будущую картину уже выкупила киностудия Sony.

По замыслу создателей ленты — режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда, она станет началом новой трилогии.

Первый фильм «28 дней спустя» вышел на экраны в 2002 году. С бюджетом $8 миллионов картина собрала $84 миллиона в мировом прокате.

Ранее фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» получил аудиторный рейтинг 93%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



