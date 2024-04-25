Рэйф Файнс и Аарон Тейлор-Джонсон сыграют в продолжении «28 недель спустя»

Рэйф Файнс, Джоди Комер, и Аарон Тейлор-Джонсон сыграют в продолжении популярного зомби-хоррора «28 дней спустя» Дэнни Бойла, сообщил Deadline.

Вышел первый трейлер «Дэдпула 3» с Хью Джекманом

Бюджет нового фильма будет около $75 миллионов. Все права на будущую картину уже выкупила киностудия Sony.

По замыслу создателей ленты — режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда, она станет началом новой трилогии.

Первый фильм «28 дней спустя» вышел на экраны в 2002 году. С бюджетом $8 миллионов картина собрала $84 миллиона в мировом прокате.

Ранее фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» получил аудиторный рейтинг 93%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Николай Галкин/ТАСС
ТЕГИ:СъемкиАктерыРежиссерАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры