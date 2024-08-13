Театры РФ и Китая осуществят совместную постановку Чехова в Пекине

Национальный драматический театр России (Александринка) из Санкт-Петербурга и Национальный центр исполнительских искусств Китая совместно создадут спектакль по произведению Антона Чехова. Премьера постановки состоится в 2025 году в Пекине по случаю 165-летия русского классика.

Директор Александринки Сергей Емельянов рассказал о творческих планах ТАСС в ходе рабочей поездки в КНР. Всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве два театра заключат в сентябре в российской северной столице в рамках культурного форума. В совместной постановке примут участие актёры из Поднебесной.

Работа над спектаклем начнётся ближайшей осенью. После столицы Китая постановку покажут на Международном театральном фестивале «Александринский» осенью 2025 года. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 11, 12 и 13 октября нынешнего года Александринка представит на сцене Пекинского народного художественного театра спектакль по мотивам романа Фёдора Достоевского «Игрок».

