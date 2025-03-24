Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной

Как сообщает пресс-служба Кремля, в телеграмме дочери актрисы Марии Голубкиной он выразил глубокие соболезнования. Также Путин подчеркнул, что талант, обаяние, внутренняя культура и достоинство её матери снискали «высочайшее профессиональное признание» и искреннюю любовь зрителей.

«Светлая память о Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, многочисленных почитателей», - заключил российский лидер.

О смерти Ларисы Голубкиной стало известно 22 марта. Актрисе было 85 лет. Похороны народной артистки РСФСР состоятся 25 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».