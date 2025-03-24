Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной
С именем и творчеством народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной «связаны яркие и незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в телеграмме дочери актрисы Марии Голубкиной он выразил глубокие соболезнования. Также Путин подчеркнул, что талант, обаяние, внутренняя культура и достоинство её матери снискали «высочайшее профессиональное признание» и искреннюю любовь зрителей.
«Светлая память о Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, многочисленных почитателей», - заключил российский лидер.
О смерти Ларисы Голубкиной стало известно 22 марта. Актрисе было 85 лет. Похороны народной артистки РСФСР состоятся 25 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru