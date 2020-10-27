Путин обещает сделать всё, чтобы не закрывать театры

Российские власти будут делать все возможное, чтобы учреждения культуры не закрывались полностью, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству.

Глава государства отреагировал на слова Народного артиста России Владимира Машкова, который отметил в своем выступлении, что театры сейчас имеют право допускать заполняемость зрительных залов только наполовину.

«Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся. Нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем», - цитирует «Свободная пресса» президента.

В связи с этим он напомнил, что в некоторых странах Европы запрет на посещение театров введен вплоть до мая будущего года, как, например, в Испании. Путин подчеркнул, что в России надо этого избежать.

Президент выразил благодарность работникам культуры за моральную поддержку соотечественников в условиях распространения инфекции. Он обратил внимание, что музеи, театры, кинематограф предложили абсолютно новые форматы для людей. Это позволяет вселять в людей уверенность в преодолении непростых времён.

