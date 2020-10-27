Путин обещает сделать всё, чтобы не закрывать театры
Российские власти будут делать все возможное, чтобы учреждения культуры не закрывались полностью, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству.
Глава государства отреагировал на слова Народного артиста России Владимира Машкова, который отметил в своем выступлении, что театры сейчас имеют право допускать заполняемость зрительных залов только наполовину.
«Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся. Нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем», - цитирует «Свободная пресса» президента.
В связи с этим он напомнил, что в некоторых странах Европы запрет на посещение театров введен вплоть до мая будущего года, как, например, в Испании. Путин подчеркнул, что в России надо этого избежать.
Президент выразил благодарность работникам культуры за моральную поддержку соотечественников в условиях распространения инфекции. Он обратил внимание, что музеи, театры, кинематограф предложили абсолютно новые форматы для людей. Это позволяет вселять в людей уверенность в преодолении непростых времён.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Соратник Марцинкевича-«Тесака» найден мертвым в Подмосковье
- СМИ: Убит министр обороны НКР
- Путин обещает сделать всё, чтобы не закрывать театры
- Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
- Льготная ипотека: взлет или «пузырь» рынка недвижимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru