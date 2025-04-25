Пушкинский театр представит спектакль-концерт к 9 мая
Художественный руководитель Пушкинского театра Евгений Писарев приступил к работе над спектаклем-концертом «Так случилось, мужчины ушли…», премьера которого состоится 9 мая, сообщает сайт учреждения.
Женский состав труппы театра, среди которых Александра Урсуляк, Наталья Рева-Рядинская, Елизавета Кононова и Анастасия Лебедева, исполнит песни и стихи военных лет.
По словам режиссера, ему хотелось передать атмосферу времени и женский взгляд на события тех лет.
«Этот спектакль-концерт – дань памяти и шаг на пути к осмыслению нашей истории», – подчеркнул Писарев.
Ранее стало известно, что Малый театр к юбилею Победы представит спектакль «Белая палатка», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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