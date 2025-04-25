Пушкинский театр представит спектакль-концерт к 9 мая

Женский состав труппы театра, среди которых Александра Урсуляк, Наталья Рева-Рядинская, Елизавета Кононова и Анастасия Лебедева, исполнит песни и стихи военных лет.

По словам режиссера, ему хотелось передать атмосферу времени и женский взгляд на события тех лет.

«Этот спектакль-концерт – дань памяти и шаг на пути к осмыслению нашей истории», – подчеркнул Писарев.

Ранее стало известно, что Малый театр к юбилею Победы представит спектакль «Белая палатка», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

