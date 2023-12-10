Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали

В беседе с агентством продюсер заявил, что ему будут ставить капельницу.

Ранее «Аргументы и факты» со слов Пригожина сообщали, что он находится в больнице. Причины госпитализации пока неизвестны.

В субботу стало известно об экстренной госпитализации певца Леонида Агутина. У музыканта обнаружили блуждающий тромб и отправили на операцию, отмечает «Радиоточка НСН».

