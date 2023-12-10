Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали
10 декабря 202321:43
Продюсер Иосиф Пригожин внепланового госпитализирован, пишет РИА Новости со ссылкой на директора продюсерского центра и его первого ассистента Станислава Калинкина.
В беседе с агентством продюсер заявил, что ему будут ставить капельницу.
Ранее «Аргументы и факты» со слов Пригожина сообщали, что он находится в больнице. Причины госпитализации пока неизвестны.
В субботу стало известно об экстренной госпитализации певца Леонида Агутина. У музыканта обнаружили блуждающий тромб и отправили на операцию, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru