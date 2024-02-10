Пресс-секретарь Киркорова: Счета певца не заблокированы

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла сообщения о блокировке банковских счетов артиста.

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«Это неправда. Счета не заблокированы», — заявила она РИА Новости.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Киркорова якобы заблокированы счета в трёх банках по требованию ФНС из-за задолженности по страховым взносам в сумме 47 тысяч рублей.



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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДолгиФНСФилипп Киркоров

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