Пресс-секретарь Киркорова: Счета певца не заблокированы
10 февраля 202412:40
Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла сообщения о блокировке банковских счетов артиста.
«Это неправда. Счета не заблокированы», — заявила она РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Киркорова якобы заблокированы счета в трёх банках по требованию ФНС из-за задолженности по страховым взносам в сумме 47 тысяч рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru