Премию по литературе для детей и подростков предлагают учредить в кабмине РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило с инициативой создания национальной премии правительства в области детской и подростковой литературы. Новелла появилась на портале проектов нормативных правовых актов.

Премию могут начать присуждать с 2025 года, в семи номинациях в двух возрастных категориях – произведения для детей и подростков, в том числе, за прозу, стихи, иллюстрации, издательский проект.