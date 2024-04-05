Премию по литературе для детей и подростков предлагают учредить в кабмине РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило с инициативой создания национальной премии правительства в области детской и подростковой литературы. Новелла появилась на портале проектов нормативных правовых актов.
Премию могут начать присуждать с 2025 года, в семи номинациях в двух возрастных категориях – произведения для детей и подростков, в том числе, за прозу, стихи, иллюстрации, издательский проект.
Размер премии за каждую номинацию может составить 1,5 миллиона рублей. Победителям также будут полагаться почетный знак лауреата и диплом.
Выдвижением работ соискателей премии будут заниматься органы власти, издательства, литературные агентства, средствами массовой информации, учреждениями культуры и образования, творческие союзы, уже награждённые лауреаты других творческих премий. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», премии будут присуждаться решением кабинета министров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru