Автор «Слова пацана» начал писать книгу о женских криминальных бандах
Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев заявил, что начал писать новое произведение, которое будет посвящено женским криминальным бандам.
В рамках презентации акции «Библионочь 2024», трансляцию которой вёл пресс-центр Медиагруппы «Россия сегодня», он указал, что в этой теме «много странного и непонятного», так как внутреннее устройство женских группировок сильно отличается от мужских.
Когда именно выйдет новая книга Гараев уточнять не стал.
«О сроках я точно не скажу, потому что это еще тайна. Работа идёт... у меня куча новых героев, куча новой информации»,— заключил писатель.
Ранее народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что сериал «Слово пацана» основан на исторической правде, поэтому призывы запретить его являются глупостью, сообщает RT.
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