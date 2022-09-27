Председатель Российского оскаровского комитета покинет свой пост

Председатель Российского оскаровского комитета, Народный артист РФ Павел Чухрай покинет свой пост из-за решения Киноакадемии не выдвигать отечественный фильм на премию «Оскар». Об этом режиссер рассказал в беседе с ТАСС.

Россия не будет принимать участие в «Оскаре» в 2022 году

Накануне Киноакадемия России приняла решение не выдвигать российскую картину на «Оскар», напоминает РИА ФАН.

Как отметил Чухрай, он направил членам Российского оскаровского комитета письмо, в котором назвал неправовым решение Киноакадемии не выдвигать отечественный фильм на престижную кинопремию. По словам режиссера, вопрос был решен без учета мнения комитета: с его членами «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении», пишет Газета.ру.

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — написал Чухрай в своем письме.

Чухрая поддержал режиссер Николай Досталь, который так же принял решение выйти из состава комиссии.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КинорежиссёрКиноОскар
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