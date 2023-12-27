После «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» выступят фольклорные ансамбли
Выступление фольклорных ансамблей пройдёт в клубе «Мутабор», где ранее состоялась скандальная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой.
Согласно афише мероприятий, 29 декабря с «традиционным русским многоголосием и народными наигрышами» под аккомпанемент электронной музыки и индастриал-рока вытупит фольклорный коллектив «Лели».
В этот же день на сцену выйдет фольклорный ансамбль «Комонь». Отмечается, что оба коллектива «исследованием и популяризацией народного хорового пения».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у участников «голой вечеринки» Ивлеевой есть шанс на исправление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru