Любимова рассказала об успехах российского кинематографа

Почти все россияне перешли на онлайн-оплату мобильной связи. Доля наличных платежей обновила исторический минимум - по итогам первого квартала она составила всего два процента против шести в тот же период прошлого года. Такая статистика получена на основе исследования обезличенных данных абонентов МегаФона. Отказ от наличный платежей ускорили пандемия и новые законы, требующие идентификации при оплате наличными. Наиболее востребованы онлайн-оплаты через Систему быстрых платежей. Также пользуется спросом услуга умного автоплатежа, которую оператор запустил в прошлом году. Опция сама определяет момент, когда надо внести платёж, чтобы пользователь не остался без связи.