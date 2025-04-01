Любимова рассказала об успехах российского кинематографа

Прирост национального рынка кинопроката в 2024 году составил в РФ 19%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

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Она отметила, что теперь «очень важно удержать эту планку».

«С января уже пять картин разных жанров преодолели в российском прокате отметку сборов в один млрд рублей», - добавила министр.

Ранее сборы фильма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 1,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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