Любимова рассказала об успехах российского кинематографа
1 апреля 202514:16
Прирост национального рынка кинопроката в 2024 году составил в РФ 19%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила глава Минкульта РФ Ольга Любимова.
Она отметила, что теперь «очень важно удержать эту планку».
«С января уже пять картин разных жанров преодолели в российском прокате отметку сборов в один млрд рублей», - добавила министр.
Ранее сборы фильма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 1,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru