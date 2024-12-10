Портрет «Персидки» Ильи Репина продадут на торгах за 60 миллионов рублей
Портрет «Персидки» Ильи Репина продадут на аукционе за 60 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Московского аукционного дома.
Произведение является этюдом к одной из самых узнаваемых картин Репина — «Садко в подводном царстве», написанной по заказу Александра III.
Торги состоятся 15 декабря в Москве. Подлинность работы подтверждена экспертным заключением, а также автографом Репина и дарственной надписью его рукой на обороте холста.
По словам коллекционера, историка искусств и сооснователя Московского аукционного дома Сергея Подстаницкого, картина является ценным произведением искусства для коллекционеров, потому что ее продажа - громкое и уникальное событие для российского арт-рынка в принципе.
Помимо «Персидки» на аукционе продадут еще одну работу Репина - «Пейзаж с березами».
Ранее стало известно, что пермский ТЮЗ готовит выставку художественных произведений бывших главных художников театра — Юрия Лапшина, Александра Казначеева и Юрия Жаркова, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru