Помощник секретаря Совбеза: «Слово пацана» нужно не запрещать, а объяснять

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не следует запрещать, однако нужно помогать молодежи правильно его понять. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в беседе с ТАСС.

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По словам помощника секретаря СБ, сериал точно описывает события периода, когда Запад пытался развалить страну, расшатывая общество.

«Эту картину нужно смотреть, но не вдохновляясь "романтикой" драк и стрельбы, а помогая современной молодежи понять изнанку такой жизни. Подоплека ведь очень страшная», — подчеркнул Мухитов.

Он добавил, что в криминальных разборках в 1990-е годы гибли «умные, крепкие и смелые парни», многие попали в тюрьму.

«А сколько бы они могли принести пользы для своей семьи и страны в целом!» — заключил Мухитов.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала сериал «Слово пацана» дающим возможность «сказать молодежи, как себя не нужно вести», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Сериал

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