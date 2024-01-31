Помощник секретаря Совбеза: «Слово пацана» нужно не запрещать, а объяснять

По словам помощника секретаря СБ, сериал точно описывает события периода, когда Запад пытался развалить страну, расшатывая общество.

«Эту картину нужно смотреть, но не вдохновляясь "романтикой" драк и стрельбы, а помогая современной молодежи понять изнанку такой жизни. Подоплека ведь очень страшная», — подчеркнул Мухитов.

Он добавил, что в криминальных разборках в 1990-е годы гибли «умные, крепкие и смелые парни», многие попали в тюрьму.

«А сколько бы они могли принести пользы для своей семьи и страны в целом!» — заключил Мухитов.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала сериал «Слово пацана» дающим возможность «сказать молодежи, как себя не нужно вести», напоминает RT.

