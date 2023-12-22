Поэт Резник заявил о тяжелом диагнозе Вайкуле
Поэт Илья Резник считает, что последние высказывания певицы Лаймы Вайкуле обусловлены приемом тяжелых препаратов. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».
Резник призвал не воспринимать слова Вайкуле всерьез. По его словам, на певицу воздействуют тяжелые лекарственные препараты.
«Я знаю, что у нее тяжелый диагноз», - сказал поэт.
Он полагает, что антироссийские высказывания стали для певицы способом получить гонорары.
В интервью «Аргументам и фактам» композитор Раймонд Паулс отверг обвинения Вайкуле в краже иностранных песен. Музыкант посетовал, что последнее время артистка «все время несет бред», отмечает «Радиоточка НСН».
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