Поэт Резник заявил о тяжелом диагнозе Вайкуле

Поэт Илья Резник считает, что последние высказывания певицы Лаймы Вайкуле обусловлены приемом тяжелых препаратов. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

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Резник призвал не воспринимать слова Вайкуле всерьез. По его словам, на певицу воздействуют тяжелые лекарственные препараты.

«Я знаю, что у нее тяжелый диагноз», - сказал поэт.

Он полагает, что антироссийские высказывания стали для певицы способом получить гонорары.

В интервью «Аргументам и фактам» композитор Раймонд Паулс отверг обвинения Вайкуле в краже иностранных песен. Музыкант посетовал, что последнее время артистка «все время несет бред», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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