Победитель «Евровидения» подал в суд на предследовавшую его фанатку
Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак в своих соцсетях рассказал, что подал в суд на фанатку, которая преследовала его больше года.
По словам певца, они были коллегами, однако в какой-то момент поведение девушки изменилось и она «начала эти эмоциональные и физические домогательства».
Он отметил, что больше года пытался самостоятельно решить проблему, но после того, как фанатка стала распространять о нём слухи, решил обратиться в суд.
«Это психически больной человек, а я боялся, что она навредит себе или кому-то другому. Но теперь, когда она начала распространять слухи обо мне, мне уже все равно, не могу оставаться спокойным», — написал Рыбак.
Музыкант добавил, что летом 2023 года суд запретил девушке приближаться к нему.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru