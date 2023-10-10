Победитель «Евровидения» подал в суд на предследовавшую его фанатку

По словам певца, они были коллегами, однако в какой-то момент поведение девушки изменилось и она «начала эти эмоциональные и физические домогательства».

Он отметил, что больше года пытался самостоятельно решить проблему, но после того, как фанатка стала распространять о нём слухи, решил обратиться в суд.

«Это психически больной человек, а я боялся, что она навредит себе или кому-то другому. Но теперь, когда она начала распространять слухи обо мне, мне уже все равно, не могу оставаться спокойным», — написал Рыбак.

Музыкант добавил, что летом 2023 года суд запретил девушке приближаться к нему.

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