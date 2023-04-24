«По техническим причинам»: Театр Наций отменил спектакль с Ахеджаковой

Театр Наций, худруком которого является Евгений Миронов, объявил об отмене показов спектакля «Сказка про последнего ангела», которые должны были состояться 26 и 27 апреля.

В театре объяснили это решение «техническими причинами». При этом в спектакле режиссера Андрея Могучего задействована 84-летняя актриса Лия Ахеджакова, ранее ушедшая из театра «Современник».