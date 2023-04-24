«По техническим причинам»: Театр Наций отменил спектакль с Ахеджаковой
Театр Наций, худруком которого является Евгений Миронов, объявил об отмене показов спектакля «Сказка про последнего ангела», которые должны были состояться 26 и 27 апреля.
В театре объяснили это решение «техническими причинами». При этом в спектакле режиссера Андрея Могучего задействована 84-летняя актриса Лия Ахеджакова, ранее ушедшая из театра «Современник».
В середине апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался генпрокурору на высказывания Ахеджаковой о политике России в отношении Украины. Бородин попросил признать народную артистку России иноагентом и возбудить против нее три уголовных дела, в том числе, за госизмену.
Народный артист России Олег Басилашвили говорил в феврале Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что готов заступиться за Ахеджакову, которую отстранили от спектаклей в «Современнике».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru