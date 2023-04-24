«По техническим причинам»: Театр Наций отменил спектакль с Ахеджаковой

Театр Наций, худруком которого является Евгений Миронов, объявил об отмене показов спектакля «Сказка про последнего ангела», которые должны были состояться 26 и 27 апреля.

В театре объяснили это решение «техническими причинами». При этом в спектакле режиссера Андрея Могучего задействована 84-летняя актриса Лия Ахеджакова, ранее ушедшая из театра «Современник».

«Адвокат запретил»: Ахеджакова не стала отвечать на вопрос о спонсировании ВСУ

В середине апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался генпрокурору на высказывания Ахеджаковой о политике России в отношении Украины. Бородин попросил признать народную артистку России иноагентом и возбудить против нее три уголовных дела, в том числе, за госизмену.

Народный артист России Олег Басилашвили говорил в феврале Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что готов заступиться за Ахеджакову, которую отстранили от спектаклей в «Современнике».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Евгений МироновТеатр НацийЛия Ахеджакова

Горячие новости

Все новости

партнеры