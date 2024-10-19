Певицу Монеточку объявили в розыск в России

Певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) объявили в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД.

Певицу Монеточку вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

«Елизавета Гырдымова... Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.

Уголовная статья при этом не уточняется.

Ранее стало известно, что против Монеточки возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Артистке может грозить до двух лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
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