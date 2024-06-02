Петросян заявил, что отказался от роли Шурика в комедии Гайдая
Российский юморист Евгений Петросян рассказал, что ответил отказом режиссеру Леониду Гайдаю на его предложение сыграть Шурика в комедии «Операция Ы». Об этом артист заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.
«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше», - поделился юморист.
Он напомнил, что получившему роль Шурика Александру Демьяненко к тому моменту было 29 лет. Гайдай изначально хотел видеть в картине более молодого артиста, отметил Петросян.
Причиной отказа юморист назвал то, что считал Шурика романтическим героем, тогда как он предпочитал комедийные образы.
В марте стало известно, что Петросян вновь стал отцом. У 78-летнего артиста родилась дочь, передает «Радиоточка НСН».
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