Пентагон опроверг сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство

Ранее ведущая канала Fox News Джесс Уоттерс заявила, что несколько лет назад исполнительница начала работать на подразделение психологических операций Пентагона «для борьбы с дезинформацией в интернете».

«Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — отметила Сингх, процитировав при этом песню Тейлор Свифт Shake It Off.

Ранее стало известно, что 33-летняя певица заняла первое место в рейтинге «Человек года» американского журнала Time, напоминает RT.

