Пентагон опроверг сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство

Минобороны США опровергло сообщения о том, что певица Тейлор Свифт сотрудничает с ведомством. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Пентагона Сабрину Сингх.

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Ранее ведущая канала Fox News Джесс Уоттерс заявила, что несколько лет назад исполнительница начала работать на подразделение психологических операций Пентагона «для борьбы с дезинформацией в интернете».

«Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — отметила Сингх, процитировав при этом песню Тейлор Свифт Shake It Off.

Ранее стало известно, что 33-летняя певица заняла первое место в рейтинге «Человек года» американского журнала Time, напоминает RT.

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ФОТО: кадр из видео
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