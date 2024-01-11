Пентагон опроверг сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство
Минобороны США опровергло сообщения о том, что певица Тейлор Свифт сотрудничает с ведомством. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Пентагона Сабрину Сингх.
Ранее ведущая канала Fox News Джесс Уоттерс заявила, что несколько лет назад исполнительница начала работать на подразделение психологических операций Пентагона «для борьбы с дезинформацией в интернете».
«Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — отметила Сингх, процитировав при этом песню Тейлор Свифт Shake It Off.
Ранее стало известно, что 33-летняя певица заняла первое место в рейтинге «Человек года» американского журнала Time, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru