«Пчеловод» со Стейтемом стал самым популярным фильмом у российских пиратов

Список составлен на основе данных по наибольшему числу нелегальных копий, которые удалось найти в феврале в российском сегменте интернета.

Первое место занял фильм «Пчеловод», собравший в мировом прокате $150 миллионов. На второй и третьей строчках расположились «Охота на киллера» и «Аргайл: Супершпион».

По данным издания Variety, фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» возглавил список самых популярных кинокартин среди пиратских сервисов в 2023 году. Доля его скачиваний составила 15,4%, отмечает «Радиоточка НСН».

