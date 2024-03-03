«Пчеловод» со Стейтемом стал самым популярным фильмом у российских пиратов

В феврале 2024 года наибольший интерес у российских пиратов вызвал фильм режиссера Дэвида Эйера «Пчеловод» с британским актером Джейсоном Стейтемом в главной роли. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания F.A.С.С.T.

Самым популярным фильмом у российских пиратов в январе стал «Создатель»

Список составлен на основе данных по наибольшему числу нелегальных копий, которые удалось найти в феврале в российском сегменте интернета.

Первое место занял фильм «Пчеловод», собравший в мировом прокате $150 миллионов. На второй и третьей строчках расположились «Охота на киллера» и «Аргайл: Супершпион».

По данным издания Variety, фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» возглавил список самых популярных кинокартин среди пиратских сервисов в 2023 году. Доля его скачиваний составила 15,4%, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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