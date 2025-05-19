Названа дата выхода игрового кино «Смешарики: Сквозь вселенные»

По сюжету Крошу и Ежику предстоит перенестись в реальный мир, в котором они перевоплотятся в детей. Герои отправятся на Марс на космическом корабле. Прокат картины в кинотеатрах начнется 13 августа 2026 года.

Роли в картине исполнили Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Николай Добрынин, Ян Цапник, Александр Лыков и другие артисты.

Ранее сценарист фильма Сергей Лукьяненко рассказал «Радиоточке НСН», что работа над новым фильмом вселенной «Смешариков» шла легко, проект будет очень душевным и теплым, чего как раз и не хватает российскому зрителю,

