«Фонд Валентина Серова» проведёт мастер-классы на фестивале «Все цвета джаза»
Ежегодная церемония вручения премии «Все цвета джаза», посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу, состоится 25 мая в Москве в Саду «Эрмитаж». В этом году премия празднует пятилетие, и в этот субботний вечер любители джаза смогут оценить, как за годы жизни премия превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник на открытом воздухе.
Для гостей в этом году партнёр фестиваля «Фонд русского известного художника Валентина Серова» приготовил увлекательные мастер-классы по созданию картин и брошек с участием мастеров из студии Artmeup.
Отметим, что с 14.00 до 16.00 в беседке Сада «Эрмитаж» пройдет мастер-класс по созданию картины на круглом холсте в технике Resin Art с использованием эпоксидной смолы, красок и элементов декора. А с 16.00 до 18.00 посетители фестиваля смогут попробовать создать интерьерную картину с различными силуэтами, с использованием алкогольных чернил и фенов. Организаторы уверены, что это завораживающее действо никого не оставит равнодушным.
И, наконец, с 18.00 до 20:00 все желающие смогут принять участие в создании индивидуальной брошки своими руками из уже заготовленных деревянных формочек, которые участники будут покрывать красками с эпоксидной смолой и другими различными декоративными материалами.
Добавим, завершит творческую программу торжественная церемония вручения премии «Все цвета джаза», где будут отмечены за вклад в развитие джазовой музыки самые яркие выступления, долгожданные альбомы и модные площадки.
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