Ежегодная церемония вручения премии «Все цвета джаза», посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу, состоится 25 мая в Москве в Саду «Эрмитаж». В этом году премия празднует пятилетие, и в этот субботний вечер любители джаза смогут оценить, как за годы жизни премия превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник на открытом воздухе.

Для гостей в этом году партнёр фестиваля «Фонд русского известного художника Валентина Серова» приготовил увлекательные мастер-классы по созданию картин и брошек с участием мастеров из студии Artmeup.

Отметим, что с 14.00 до 16.00 в беседке Сада «Эрмитаж» пройдет мастер-класс по созданию картины на круглом холсте в технике Resin Art с использованием эпоксидной смолы, красок и элементов декора. А с 16.00 до 18.00 посетители фестиваля смогут попробовать создать интерьерную картину с различными силуэтами, с использованием алкогольных чернил и фенов. Организаторы уверены, что это завораживающее действо никого не оставит равнодушным.