Основатели кинокомпании «Водород» намерены создавать сериалы для стриминга

Как сообщает издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса», они стали совладельцами компании ООО «Комитет». Главной задачей нового предприятия станет производство проектов для стриминговых платформ.

Бюджет компании на данный момент составляет несколько сотен миллионов рублей. По словам Врубеля, уже достигнуты основные договоренности с главными онлайн-площадками страны. Среди потенциальных партнеров – Wink, «Кинопоиск», Premier, KION и Okko.

Ранее сообщалось, что сериал о популярной в 80-90-е годы ХХ века группе «Комбинация» выйдет на телеэкраны к концу осени 2024 год. В актерский состав проекта вошли Никита Кологривый, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Елизавета Базыкина и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

