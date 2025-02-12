Олега Стриженова похоронили на аллее актеров на Троекуровском кладбище

Его сын Александр Стриженов прочитал перед собравшимся слова, которые отец просил зачитать после своей смерти.

«Я всю жизнь купался в зрительской любви, дороже этого, наверное, ничего нет. Для этого мы работаем и приходим в эту профессию. И когда эта любовь возникает, тогда хочется жить, творить», – процитировал отца Александр Стриженов.

Президент РФ Владимир Путин прислал венок из красных роз и хвойных веток в память об актере.

Олега Стриженова похоронили на аллее актеров рядом с Ниной Руслановой и Николаем Сличенко. Актер прославился благодаря ролям в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Неподсуден» и другим.

Ранее стало известно, что у артиста Олега Стриженова случился ишемический инсульт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

