Олега Стриженова похоронили на аллее актеров на Троекуровском кладбище
В Москве простились с народным артистом СССР Олегом Стриженовым, сообщает телеканал «Москва 24».
Его сын Александр Стриженов прочитал перед собравшимся слова, которые отец просил зачитать после своей смерти.
«Я всю жизнь купался в зрительской любви, дороже этого, наверное, ничего нет. Для этого мы работаем и приходим в эту профессию. И когда эта любовь возникает, тогда хочется жить, творить», – процитировал отца Александр Стриженов.
Президент РФ Владимир Путин прислал венок из красных роз и хвойных веток в память об актере.
Олега Стриженова похоронили на аллее актеров рядом с Ниной Руслановой и Николаем Сличенко. Актер прославился благодаря ролям в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Неподсуден» и другим.
Ранее стало известно, что у артиста Олега Стриженова случился ишемический инсульт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru