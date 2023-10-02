Продюсер фильма «Неестественный отбор»: Бюджет картины составил 38 млн рублей
Ольга Журавлева рассказала, что фильм выйдет на онлайн-платформах после премьеры в кинотеатрах 5 октября.
Продюсер картины «Неестественный отбор» Ольга Журавлева в пресс-центре НСН рассказала, что бюджет картины составил 38 миллионов рублей, премьера состоится уже сегодня вечером.
«Премьера состоится в кинотеатре «Музейный» сегодня вечером, с 5 октября начинается прокат по России, зарубежный рынок пока немножко закрыт для нас. А потом также фильм выйдет на онлайн-платформах. Возможно, возьмут телеканалы, но у нас маркировка 18+, поэтому только после 23 часов. Бюджет картины составил 38 миллионов рублей», - отметила она.
Со своей стороны, режиссер картины «Неестественный отбор» Татьяна Ярмак добавила, что съемки проходили в Москве, уложились в 19,5 смен.
«Съемки проходили в Москве, по времени – 19, 5 смен, почти как 9,5 недель. Все люди, которые были там, это была семья. Мы находились в полном соединении», - добавила она.
5 октября в большой прокат выходит фильм «Неестественный отбор» о борьбе с властью и изжившими себя устоями. Картина расскажет историю мужчины, который решил в одиночку бороться с «меценатами — благотворителями», которые от безнаказанности начинают творить беззаконие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru