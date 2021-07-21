Новые «Чип и Дейл» устраивают переполох в парке

Известный в России мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» получил новую жизнь. Героев перерисовали, и уже 28 июля состоится премьера обновленного мультфильма «Чип и Дейл: Жизнь в парке», который расскажет о юных годах озорных братьев-бурундуков.

В трейлере можно увидеть главных героев, поедающих всевозможные лакомства и влипающих в приключения разной степени экстремальности. Кроме них в мультсериале появятся другие персонажи из мира Disney — Плуто и бульдог Батч.