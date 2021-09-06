Новую серию мультика «Ну, погоди!» представят до конца года
Генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм" Юлия Осетинская заявила, что премьера мультфильма «Ну, погоди! Каникулы" состоится уже в конце 2021 года, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Волка в перезапуске «Ну, погоди!» будет озвучивать Гарик Харламов, а Зайца - Дмитрий Хрусталев.
Мультфильм «Ну, погоди! Каникулы» не будет прямым продолжением классической версии. Кроме любимых героев зрителей ждут и новые персонажи: семья бегемотов, косуля Уля, Барсук Тим, Ёжик, Котенок, Свинка и другие.
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