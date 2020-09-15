Гарик Харламов озвучит волка из «Ну, погоди!»
Волк в перезапуске мультфильма «Ну, погоди!» будет говорить голосом комика, резидента Comedy Club Гарика Харламова. Он уже утверждён в этой роли, пишет KP.Ru.
В классической версии «Ну, погоди!» Волка озвучивал Анатолий Папанов. Как рассказали в «Союзмультфильме», этому персонажу необходим яркий, харизматичный тембр со стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории. Творческая группа решила, что кандидатура Харламова в этом плане самая подходящая.
По словам комика, он с большим удовольствием согласился озвучить Волка. Дмалогов в мультфильме нет, есть только отдельные запоминающиеся реплики, которые работают за счёт интонаций, отметил он. Артисту новая задача показалась очень интересной.
Первая серия нового «Ну, погоди!» выйдет через 2,5 месяца. Известно, что помимо Зайца и Волка в сюжете появятся персонажи второго плана - барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- В России подтвердились 5,5 тысячи новых случаев COVID-19
- Попова: Россия на 106-м месте в мире по летальности COVID-19
- Гарик Харламов озвучит волка из «Ну, погоди!»
- Зеленский предвидит беспорядки в ДНР и ЛНР
- Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных предложили расширить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru