Новую серию акварелей Анненкова показали в особняке Кшесинской в Петербурге
Выставка акварелей члена Союза художников России Анатолия Анненкова «Балетный Петербург» открылась в Музее политической истории в Санкт-Петербурге 16 февраля. Как отмечается на сайте площадки, все произведения написаны в течение последних двух лет.
Как рассказал автор ТАСС, серия данных работ отражает историю русского балета в архитектуре. Символично, что акварель, которая запечатлела особняк Матильды Кшесинской, стала первой работой этой серии.
На картинах изображены дома, где жили знаменитые артисты балета, композиторы и хореографы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», старт выставки совпадает с публичным открытием обновленного зала.
Там размещена постоянная музейная экспозиция, посвященная гостям Матильды Кшесинской - русской и французской артистки балета, педагога польского происхождения, примы-балерины Мариинского театра. Она умерла 6 декабря 1971 года в Париже, не дожив несколько месяцев до своего столетия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru