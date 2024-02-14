Художник Молодкин пригрозил уничтожить шедевры живописи Рембрандта и Пикассо

Художник российского происхождения Андрей Молодкин, проживающий в настоящее время во Франции, заявил, что уничтожит 16 картин общей стоимостью $45 млн, если не выпустят на свободу австралийского журналиста, основателя сайта утечек WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телеканал Sky News.

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Молодкин пообещал уничтожить с помощью кислоты произведения Пикассо, Рембрандта, Уорхола и других художников, если его требования не будут выполнены.

Он рассказал, что поместил шедевры в сейфе, снабженным специальным механизмом, который зальет ядовитой жидкостью картины. Молодкин намерен передать сейф в один из музеев, а активацию таймера доверить близкому к Ассанжу человеку.

Ранее картину Бэнкси уничтожили и превратили в виртуальный актив, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Eduardo Carrasco
ТЕГИ:Джулиан АссанжОсвобождениеКартиныХудожники

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