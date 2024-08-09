Новорожденную дочь актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха назвали Лией

Второй ребенок звездной пары актрисы Лизы Арзамасовой и тренера фигуристов Ильм Авербуха, рожденный накануне, девочка. Об этом сообщили родители в пятницу, 9 августа, в соцсетях.

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Её назвали Лией.

«Ну здравствуй, Лия», — написала Арзамасова.

Ранее стало известно, что в семье актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха родился второй ребенок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Илья АвербухРебенокТренерАктриса

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