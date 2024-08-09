Новорожденную дочь актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха назвали Лией
9 августа 202411:47
Второй ребенок звездной пары актрисы Лизы Арзамасовой и тренера фигуристов Ильм Авербуха, рожденный накануне, девочка. Об этом сообщили родители в пятницу, 9 августа, в соцсетях.
Её назвали Лией.
«Ну здравствуй, Лия», — написала Арзамасова.
Ранее стало известно, что в семье актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха родился второй ребенок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru