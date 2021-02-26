Новое звучание хрестоматийных фраз. Сергей Безруков поставил и сыграл «Дядю Ваню»
Художественный руководитель Московского Губернского театра рассказал НСН о премьере спектакля, который придумал на самоизоляции.
Актер Сергей Безруков поставил в Губернском театре спектакль «Дядя Ваня», в котором сыграл главную роль, а также выступил в нем как режиссер. В беседе с НСН артист отметил, что для него было важно сохранить оригинальный текст пьесы Антона Чехова.
«Спектакль получился таким, каким я хотел его видеть. По персонажам, мне кажется, очень современная получилась постановка. При том, что текст автора остался прежним. Мне это важно, что Чехов оставался Чеховым. А вот акценты смещаются и придают новое звучание даже тем самым хрестоматийным фразам. Для меня это было главным», - сказал Безруков НСН.
Артист признался, что быть режиссером и в то же время играть главную роль в постановке ему было сложно. Приходилось следить за актерами, расставлять их и себя на сцене, как на шахматной доске, вслушиваться, чтобы каждая фраза классика звучала по задуманным «нотам».
«Спектакль очень сложный, психологический, многомерный, и конечно же, там очень важно звучание каждого персонажа. Буквально даже по фразам. Мне важно чтобы артисты попадали во все ноты. И поэтому с Антоном Хабаровым, Кариной Андоленко, со всеми приходится работать буквально даже по каждой фразе», - поделился Сергей Безруков.
По словам артиста, он придумал постановку во время самоизоляции, с костюмами и декорациями помогла жена Анна. Они, по мнению Безрукова, получились современными, как он и задумывал.
Впервые спектакль был показан зрителям во время самоизоляции, и впервые за всю историю Губернского театра премьера состоялась в онлайн формате. Следующие премьерные показы уже в привычном для зрителей формате состоятся на сцене Московского Губернского театра 11, 12 марта, и 13 марта – на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.
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