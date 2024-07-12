Никита Кобелев стал новым худруком Александринского театра
Режиссёр Никита Кобелев стал новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующий приказ подписала глава Министерства культуры Ольга Любимова. В документе говорится, что Кобелев назначен на пост с 12 июля 2024 года.
Ранее в Сети появилась народная петиция, создатели которой требуют отставки режиссёра Константина Богомолова с постов художественного руководителя двух московских театров - Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка.
В документе говорится, что переименования и прочие масштабные изменения, которые провел Богомолов на новом посту, являются вопиющим актом насилия над современным театром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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