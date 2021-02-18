Джигурда объявит подробности своей свадьбы в пресс-центре НСН
Спустя пять лет после скандального развода Джигурда и Анисина снова идут в ЗАГС.
Актер Никита Джигурда и олимпийская чемпионка Марина Анисина снова поженятся. Свадебная церемония состоится 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе.
«Анисина мне позвонила и сказала, Никита хочу замуж. Единственная сложность, она во Франции, а Франция закрыта в связи с ограничениями по ковиду. Но нам удалось договориться, и Марина уже летит», - сказал НСН Джигурда.
Он отметил, что свадьба изначально должна была состояться 23 февраля, но дату перенесли из-за 60-летия ЗАГСа.
Марина Анисина и Никита Джигурда развелись осенью 2016 года. Расторжение их брака сопровождалось скандалами.
Никита Джигурда и Марина Анисина 20 февраля в пресс-центре НСН дадут предсвадебную пресс-конференцию, на которой раскроют все секреты предстоящего торжества.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Кара-Мурза подал заявление об отравлении на сотрудников ФСБ
- Украинцы определили самые коррумпированные институты власти
- Евросоюз готов дать «зеленый свет» санкциям против России по делу Навального
- Россия и Эстония обменялись высылками дипломатов
- Захарова прокомментировала запрет Соловьёву на въезд в Латвию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru