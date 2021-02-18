Джигурда объявит подробности своей свадьбы в пресс-центре НСН

Актер Никита Джигурда и олимпийская чемпионка Марина Анисина снова поженятся. Свадебная церемония состоится 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе.

«Анисина мне позвонила и сказала, Никита хочу замуж. Единственная сложность, она во Франции, а Франция закрыта в связи с ограничениями по ковиду. Но нам удалось договориться, и Марина уже летит», - сказал НСН Джигурда.

Он отметил, что свадьба изначально должна была состояться 23 февраля, но дату перенесли из-за 60-летия ЗАГСа.

Марина Анисина и Никита Джигурда развелись осенью 2016 года. Расторжение их брака сопровождалось скандалами.

Никита Джигурда и Марина Анисина 20 февраля в пресс-центре НСН дадут предсвадебную пресс-конференцию, на которой раскроют все секреты предстоящего торжества.

