«Неудержимые 4» получили разгромную оценку от критиков

Голливудская картина «Неудержимые 4» заработала самые низкие оценки критиков из всех фильмов франшизы. Об этом сообщил портал «Канобу».

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Так, на портале Rotten Tomatoes из 54 рецензий положительными оказались лишь 15%. При этом первую часть сочли удачной 41% критиков, вторая часть понравилась 67%, а третья часть получила положительные отзывы 31% рецензентов.

Ранее в YouTube был опубликован официальный русский трейлер фильма «Неудержимые 4». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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