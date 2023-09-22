«Неудержимые 4» получили разгромную оценку от критиков

Так, на портале Rotten Tomatoes из 54 рецензий положительными оказались лишь 15%. При этом первую часть сочли удачной 41% критиков, вторая часть понравилась 67%, а третья часть получила положительные отзывы 31% рецензентов.

Ранее в YouTube был опубликован официальный русский трейлер фильма «Неудержимые 4». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

