Netflix повысит цены на подписки после забастовки актеров
Стриминговый сервис Netflix намерен повысить цены на подписки после окончания забастовки актеров в Голливуде. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По информации издания, сервис поднимет цены на подписки спустя несколько месяцев после окончания забастовки. О новых тарифах пока не сообщается.
Отмечается, что первым делом Netflix скорректирует ценовую политику для США и Канады. Впоследствии это коснется пользователей по всему миру.
Гильдия киноактеров начала забастовку 14 июля. Участники требуют улучшения условий труда. О поддержке активистов заявили Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип, передает «Радиоточка НСН».
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