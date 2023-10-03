Netflix повысит цены на подписки после забастовки актеров

Стриминговый сервис Netflix намерен повысить цены на подписки после окончания забастовки актеров в Голливуде. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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По информации издания, сервис поднимет цены на подписки спустя несколько месяцев после окончания забастовки. О новых тарифах пока не сообщается.

Отмечается, что первым делом Netflix скорректирует ценовую политику для США и Канады. Впоследствии это коснется пользователей по всему миру.

Гильдия киноактеров начала забастовку 14 июля. Участники требуют улучшения условий труда. О поддержке активистов заявили Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/ainomirtti
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