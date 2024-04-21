Netflix: второй сезон «Игры в кальмара» выйдет до конца года

Точной даты выходы второго сезона представитель платформы не назвал. Также нет информации о сюжете продолжения.

Первый тизер второго сезона вышел в начале февраля 2024 года. В роликепобедитель игры Сон Ки Хун обещает раскрыть организаторов смертельных соревнований.

Сериал «Игра в кальмара» вышел в 2021 году. За неполный месяц с момента премьеры его посмотрели более 111 миллионов раз, отмечает «Радиоточка НСН».

